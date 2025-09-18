Hollywood'un ünlü aktörü Brad Everett Young hayatını kaybetti

Hollywood’un ünlü oyuncu ve fotoğrafçılarından Brad Everett Young, 46 yaşında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Los Angeles’taki 134 numaralı otoyolda meydana gelen kazada, Young, ters yönden hızla gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis raporlarına göre, Young'ın kullandığı araca çarpan diğer sürücünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Oyunculuğunun yanı sıra başarılı bir fotoğrafçı olarak da tanınan Brad Everett Young, yıllar boyunca birçok gala, prömiyer ve ödül töreninde fotoğraf çekimleri yapmış, farklı yayınlar için projeler gerçekleştirmişti.