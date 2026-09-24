Honda ABD’de düğmeye bastı: 2,5 milyar dolarlık hibrit yatırımı

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Honda Motor, hibrit araçlara yönelik artan talebi karşılamak amacıyla ABD'deki üretim kapasitesini genişletmeye hazırlanıyor. Nikkei'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, Ohio'da yalnızca hibrit araç üretimine ayrılacak yeni bir tesis kurmayı planlıyor. Honda'nın proje için hazırlıkların son aşamasına geldiği belirtiliyor.

Yatırım 2,5 milyar dolara ulaşacak

Yeni üretim tesisi için Honda'nın yaklaşık 300 milyar ila 400 milyar yen arasında yatırım yapması bekleniyor. Bu tutar güncel kur üzerinden yaklaşık 1,9 milyar ila 2,53 milyar dolar seviyesine karşılık geliyor. Projenin hayata geçirilmesi için Ohio eyalet yetkilileriyle yürütülen görüşmelerin tamamlanması gerekiyor.

Üretim için hedef 2030

Honda'nın planına göre yeni tesiste üretim 2030 yılında başlayacak. Şirket, Kuzey Amerika'daki üretim kapasitesini de artırmayı hedefliyor. Nikkei'nin aktardığı bilgilere göre Honda'nın bölgedeki yıllık üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 10 artırarak 2 milyon aracın üzerine çıkarması planlanıyor.

Hibrit araçlara ağırlık veriyor

Honda'nın yeni fabrika planı, şirketin hibrit araçlara yönelik üretim stratejisindeki genişlemeyle örtüşüyor. Honda daha önce yaptığı açıklamada, 2027'den itibaren yeni nesil hibrit modellerini piyasaya sunmaya başlayacağını ve Mart 2030'da sona erecek mali yılın sonuna kadar dünya genelinde 15 yeni nesil hibrit model çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Şirket ayrıca Kuzey Amerika'daki fabrikalarını hibrit üretimine uygun hale getirmeyi ve Ohio'daki mevcut tesislerde hibrit araç üretimini artırmayı planlıyor.

Talep hibrit araçlara yöneliyor

Hibrit araçların son dönemde daha fazla ilgi görmesi, otomotiv üreticilerinin üretim planlarını da etkiliyor. Nikkei'nin aktardığı değerlendirmeye göre artan yakıt fiyatları ve elektrikli araçların yükselen maliyetleri, maliyet konusunda daha hassas tüketicilerin hibrit modellere yönelmesinde etkili oluyor. Honda'nın Ohio yatırımı da bu talep artışına yönelik üretim kapasitesini güçlendirme planının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Honda'nın Ohio'daki yeni tesisine ilişkin nihai süreç ise eyalet yetkilileriyle yapılacak görüşmelerin sonucuna bağlı olacak.