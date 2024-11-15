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Honduras'ın kuzeyini Sara Tropik Fırtınası vurdu

Honduras'ın kuzeyini etkisi altına alan Sara Tropikal Fırtınası'nın, Orta Amerika ülkeleri ve Meksika'nın güneyinde sel ve toprak kaymalarına yol açması bekleniyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Sara Tropikal Fırtınası'nın saatte 17 kilometre hızla batıya doğru ilerlediğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Honduras'ın kuzeyini Sara Tropik Fırtınası vurdu
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ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan ve Honduras'ın kuzey kıyılarını vuran Sara Tropikal Fırtınası'nın saatte 17 kilometre hızla batıya doğru ilerlediğini açıkladı.

Toprak kayması ve sel uyarısı

NHC, bazı izole bölgelerde 75 santimetreye kadar yağış bırakması beklenen tropikal fırtınanın, Orta Amerika ülkeleri ve Meksika'nın güneyinde toprak kaymaları ve sellere neden olabileceği uyarısı yaptı.

Meksikalı yetkililer de tropikal fırtınanın Yucatan Yarımadası üzerinde yoğun yağışlara neden olabileceği konusunda halka uyarıda bulundu.

Uzmanlar, tropik fırtınanın ilerleyen haftalarda ABD'ye ulaşabileceğini belirterek, özellikle Florida'da ikamet edenlerin hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

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