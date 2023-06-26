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Honduras'ta bilardo salonuna silahlı saldırı: 11 ölü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın kuzeyinde, bir bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü.

Haber Merkezi
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Cortes eyaletine bağlı Choloma kentindeki bir bilardo salonuna silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Etrafa rastgele ateş açan silahlı kişiler, biri kadın 11 kişiyi öldürdü ve çok sayıda kişiyi de yaraladı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yaralı kişiler ise hastaneye kaldırıldı.

Honduras'ta en son 20 Haziran'da kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada 46 kadın mahkum öldürülmüştü.

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