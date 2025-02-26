Hong Kong 10.000 kamu çalışanını işten çıkarıyor

Hong Kong hükümeti, bütçe açığını kapatmak için 2027’ye kadar 10.000 kamu çalışanını işten çıkaracağını ve kamu maaşlarını donduracağını duyurdu.

Yapay zeka çalışmalarına hız verecek

Yönetim, harcamaları kademeli olarak yüzde 7 azaltmayı planlarken, aynı zamanda yapay zeka (AI) araştırmaları için 1 milyar Hong Kong doları ayıracak.

Bütçe açığı rekor seviyede

Hong Kong’un bütçe açığı, arazi satış gelirlerindeki düşüş nedeniyle 87.2 milyar Hong Kong dolarına yükseldi.

Önceden yüzde 20’den fazla olan arazi satış gelirleri, artık hükümet gelirlerinin yalnızca yüzde 5’ini oluşturuyor.

Yeni kaynak yaratılıyor

Kamu harcamalarındaki kesintiler ve yeni gelir kaynaklarının bulunması gerektiği vurgulandı.

Yapay zeka ve yüksek teknolojiye yatırım planı var

Çin'in teknoloji bağımsızlığı hamlesine paralel olarak, Hong Kong AI ve robotik alanlarına büyük yatırımlar yapacağını duyurdu.

Bu gelişme, Hong Kong’un uluslararası yapay zeka merkezi olma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Piyasalar karara olumlu tepki verdi

Hong Kong’un Hang Seng Endeksi yüzde 3 yükselirken, teknoloji ve gayrimenkul hisseleri sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 3 değer kazandı.

ABD-Çin gerilimi ve ekonomik riskler

ABD’nin Çin ve Hong Kong’dan gelen mallara ek yüzde10 gümrük vergisi uygulaması, ekonomik belirsizliği artırıyor.

Çin'in 2020'de Hong Kong’a getirdiği ulusal güvenlik yasasının ardından ABD, şehrin özel ticaret statüsünü kaldırmıştı.

Gayrimenkul sektörü durgun, ev fiyatları son üç yılda yüzde 30 düştü.

Hong Kong, bütçe açığını kapatmak için sert önlemler alırken, geleceğini AI ve yüksek teknolojiye yatırımla şekillendirmeyi planlıyor. Ancak ABD-Çin gerilimi ve zayıf emlak piyasası büyük bir risk oluşturmaya devam ediyor.