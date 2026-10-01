Hong Kong borsasında Shein depremi: Hisseler yüzde 14 geriledi

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Hızlı moda şirketi Shein'in Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri, şirketin halka arz sonrasında açıkladığı ilk finansal sonuçların ardından sert geriledi. Hisseler yüzde 14'e yakın düşerek işlem gördüğü dönem içerisindeki en düşük seviyeyi gördü.

Şirketin ikinci çeyrek sonuçlarında kârlılığın belirgin şekilde azalması ve gelir artışının yavaşlaması yatırımcıların dikkatini çekti.

İkinci çeyrek kârı yüzde 67 düştü

Shein'in ikinci çeyrekteki düzeltilmiş net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 azalarak 228 milyon dolara geriledi. Kârdaki sert düşüş, şirketin kâr marjına da yansıdı. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 6,2 olan kâr marjı, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 seviyesine indi. Şirketin gelirleri ise yaklaşık yüzde 1 artışla 11,08 milyar dolara ulaştı. Ancak gelirlerdeki sınırlı büyüme, kârlılıktaki gerilemeyi telafi edemedi.

Shein hisseleri yüzde 14 düştü

Finansal sonuçların ardından Shein'in Hong Kong'da işlem gören hisselerinde sert satış yaşandı. Hisselerdeki düşüş yaklaşık yüzde 14'e ulaşırken, şirketin piyasa değeri de halka arzdan sonraki seviyelerin belirgin şekilde altına geriledi. Shein'in hisseleri, 1 Eylül'deki halka arzından bu yana da önemli ölçüde değer kaybetti.

ABD ve Avrupa satışlarında gerileme

Şirketin en önemli pazarları arasında bulunan ABD ve Avrupa'daki satışlar ikinci çeyrekte geriledi. ABD'deki gelir yüzde 6 düşerek 2,5 milyar dolara inerken, Avrupa gelirleri yüzde 13,9 azalarak 3,77 milyar dolara geriledi. Toplam gelirdeki sınırlı artış ise büyük ölçüde Latin Amerika'daki büyümeden kaynaklandı.

Gümrük düzenlemeleri maliyetleri artırdı

Shein, ABD ve Avrupa'daki satış düşüşlerinin nedenleri arasında düşük değerli ürünlere yönelik gümrük vergisi muafiyetlerinin kaldırılmasını gösterdi. Şirket, Avrupa'da artan maliyetlere karşı ürün fiyatlarını yükseltirken çevrim içi reklam harcamalarını da azalttı. ABD'de de düşük değerli ithalatlara yönelik düzenlemelerin değişmesinin ardından fiyat artışına gidildi.

Taşımacılık maliyetleri de baskı oluşturdu

Shein'in kârlılığı üzerinde etkili olan bir diğer unsur ise lojistik maliyetlerindeki yükseliş oldu. Şirketin hava taşımacılığına dayalı iş modeli, artan jet yakıtı ve navlun maliyetlerinden etkilendi. Orta Doğu'daki çatışmaların da taşımacılık maliyetleri üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Avrupa'da satışlar neden geriledi?

Shein, Avrupa'da yeni düşük değerli e-ticaret paket ücretlerinin yürürlüğe girmesi öncesinde fiyatlarını artırdı ve reklam harcamalarını düşürdü. Bu adımların ardından şirketin Avrupa'daki satışları belirgin şekilde geriledi. Şirket yönetimi ise Avrupa'daki stok seviyelerini artırmayı ve daha yüksek fiyatlı ürünlere yönelmeyi planlıyor.

Analistler beklentilerin altında kaldığını belirtti

Jefferies analistleri, Shein'in açıkladığı sonuçların beklentilerin yüzde 10'dan fazla altında kaldığını belirtti. Analistler, özellikle kârlılıktaki düşüş ve teslimat maliyetlerindeki yükselişin şirketin büyüme görünümü açısından dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğunu değerlendirdi.

Şirket daha yüksek fiyatlı ürünlere yöneliyor

Shein yönetimi, kârlılığı iyileştirmek amacıyla ürün yelpazesinde daha yüksek fiyatlı kıyafetlerin payını artırmayı planlıyor. Şirket ayrıca Avrupa'daki stok kapasitesini genişletmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Shein, yılın son çeyreğinin şirket açısından önemli bir satış dönemi olmasını bekliyor.