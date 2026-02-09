Hong Kong medya patronu Jimmy Lai 20 yıl hapse mahkum oldu

Şehrin Yüksek Mahkemesi kararında, "Lai'nin ciddi ve ağır suç teşkil eden davranışları için toplam cezayı genel bir bakış açısıyla değerlendirdikten sonra... mevcut davada Lai için toplam cezanın 20 yıl hapis olması gerektiği kanaatindeyiz." dedi.

Hong Kong’da Lai’ye ağır suçlamalar

Artık kapanmış olan Apple Daily gazetesinin kurucusu Lai, Aralık ayında yabancı güçlerle işbirliği, ulusal güvenliği tehlikeye atmak ve kışkırtıcı materyaller yayınlamak için komplo kurmaktan suçlu bulunmuştu. 78 yaşındaki Lai, dolandırıcılık suçlamalarından aldığı ayrı bir hapis cezasını çekerken beş yıldan fazla bir süredir gözaltında bulunuyordu.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre 20 yıllık hapis cezası, 2020'de yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasası kapsamında verilen en uzun ceza oldu ve Kasım 2024'te devlet iktidarını yıkmak için komplo kurmaktan suçlu bulunan eski hukuk profesörü aktivist Benny Tai'ye verilen 10 yıllık cezayı geride bıraktı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktörü Elaine Pearson, "Bu büyüklükte bir ceza hem zalimce hem de son derece adaletsizdir" dedi.

Lai, 2019'daki yaygın demokrasi yanlısı protestoların ardından Pekin'in Çin'in özel idari bölgesinde uygulamaya koyduğu güvenlik yasası kapsamında Ağustos 2020'de tutuklanan ilk önde gelen isimler arasındaydı.