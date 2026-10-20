Hong Kong'da APEC zirvesi başladı, mali politikalar masada

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

APEC Maliye Bakanları Toplantısı, 20-21 Ekim tarihlerinde Hong Kong'da gerçekleştiriliyor. APEC üyesi 21 ekonominin maliye bakanları ve temsilcilerini bir araya getiren toplantıda, bölgesel ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak finans politikalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Görüşmelerde, değişen küresel ekonomik koşullar karşısında büyümenin desteklenmesi, finansal kaynakların daha verimli kullanılması ve ekonomilerin karşılaştığı ortak sorunlara yönelik çözümler geliştirilmesi üzerinde duruluyor. Toplantı, kasım ayında Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenmesi planlanan 33. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı öncesinde finans alanındaki çalışmaları ilerletmeyi de amaçlıyor.

Çin'den küresel ekonomik iş birliği çağrısı

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, toplantının açılışında yaptığı değerlendirmede APEC'in küresel ekonomik sorunların çözümündeki rolüne dikkat çekti. Küresel ekonominin hızlı değişimler ve jeopolitik çatışmaların etkileriyle karşı karşıya olduğunu belirten Lan, üye ekonomiler arasında daha yakın iş birliği kurulması çağrısında bulundu.

Lan, yapay zeka, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma alanlarında ortak çalışmaların yeni büyüme kaynakları oluşturabileceğini ifade etti. Çin'in kapsamlı ekonomik reformlarını sürdürmeye devam edeceğini de belirten Lan, bu reformların ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

Hane halkını destekleyen mali politikalar gündemde

Toplantının öncelikli başlıklarından birini, vatandaşların geçim koşullarını destekleyecek mali politikalar oluşturuyor. Ekonomik büyümenin sürdürülmesinin yanı sıra kamu politikalarının hane halklarının ihtiyaçlarına nasıl yanıt verebileceği değerlendiriliyor. Üye ekonomilerin mali ve finansal politikalar aracılığıyla ekonomik dayanıklılığı güçlendirmesi ve büyümenin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlaması amaçlanıyor.

Dijital altyapı yatırımlarına finansman aranıyor

Görüşmelerde öne çıkan bir diğer konu, dijital altyapı yatırımlarının finansmanı olacak. Dijital teknolojilerin ve yapay zekanın hızla gelişmesi, veri altyapısı ve bağlantı sistemlerine yönelik yatırım ihtiyacını artırıyor. Bu kapsamda, dijital altyapı projelerine kaynak sağlanması ve yatırımların finansmanına yönelik seçeneklerin geliştirilmesi ele alınıyor. Toplantıda ayrıca finansal hizmetlere erişimin genişletilmesi ve yerel ihtiyaçlara uygun kapsayıcı finans uygulamalarının desteklenmesi hedefleniyor.

Genç finans uzmanları arasında iş birliği artırılacak

APEC toplantısının gündeminde, finans ve ekonomi alanlarında çalışan genç profesyonellerin bilgi paylaşımını artırmak da bulunuyor. Üye ekonomiler arasında deneyim aktarımının güçlendirilmesi ve genç uzmanların ortak çalışmalara katılımının teşvik edilmesi planlanıyor. Bu başlığın, gelecekte ekonomi ve finans politikalarını şekillendirecek uzmanlar arasında iletişimi geliştirmesi amaçlanıyor.

Gözler kasım ayındaki APEC liderler toplantısında

Hong Kong'daki maliye bakanları toplantısında yapılacak görüşmelerin, ortak bir anlayış geliştirilmesine ve sonuç belgelerinin hazırlanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Elde edilecek sonuçların, kasım ayında Shenzhen'de düzenlenecek APEC Ekonomik Liderler Toplantısı öncesinde bölgesel ekonomik ve finansal iş birliğine yön vermesi hedefleniyor.