Hong Kong'da korkutan yangın

Hong Kong'ta bulunan inşaat halindeki bir gökdelende yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde binayı sardı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, İtfaiye Departmanı yangını 5 seviye üzerinden 3 olarak derecelendirdi.

Yangın gökdelenin birçok katına sıçrarken, bazı katlarda alevlerin şiddetlendiği ve patlamalar yaşandığı belirtildi.

Söz konusu gökdelenin otel olarak kullanılacağı ve 42 kat olarak inşa edildiği belirtildi.