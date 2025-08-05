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Hong Kong'da risk en yüksek seviyeye çıkarıldı! Siyah alarm verildi

Hong Kong’da muson yağmurları selleri tetiklemesinin ardından risk en yüksek seviyeye çıkarıldı. Ülkede siyah alarm ilan edildi. Okullar tatil edilirken, vatandaşlara güvenli alanlara sığınma çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi
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Hong Kong'da risk en yüksek seviyeye çıkarıldı! Siyah alarm verildi
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Hong Kong'da şiddetli yağışlar günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkede fırtına riski nedeniyle en yüksek alarm düzeyi olan "siyah alarm" verildi.

Yüksek seviye olan 'siyah alarm' verildi

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışlar sonucu pek çok bölgede sel baskınları meydana geldi.

Muson yağmurlarının Hong Kong'u etkisi altına aldığını bildiren yetkililer, şiddetli fırtına riski nedeniyle en yüksek alarm seviyesi olan "siyah alarm"ı verdi.

Hong Kong'da risk en yüksek seviyeye çıkarıldı! Siyah alarm verildi - Resim : 1

Okullar tatil edildi

Yetkililer, alarmın geçerli olduğu gün boyunca tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bir hastaneyi sel bastığını aktaran yetkililer, birçok bölgede de heyelan vakaları raporlandığını kaydetti.

Hong Kong'da risk en yüksek seviyeye çıkarıldı! Siyah alarm verildi - Resim : 2

Uçak seferleri ertelendi

Yetkililer, bazı yolların seller nedeniyle trafiğe kapandığını, 101 uçak seferinin ertelendiğini belirtti.

Vatandaşlara, şiddetli yağışlar geçene kadar güvenli alanlara sığınma çağrısı yapan yetkililer, yaşlılara ve kronik hastalara çamur veya kirli sudan bulaşan melioidoz hastalığına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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