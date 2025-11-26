  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hong Kong’da site yangını: Can kaybı ve yaralılar var
Takip Et

Hong Kong’da site yangını: Can kaybı ve yaralılar var

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde bulunan bir sitede çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hong Kong’da site yangını: Can kaybı ve yaralılar var
Takip Et

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Tai Po'da 8 apartmanın olduğu bir sitede yangın çıktı.

Yangın, 1900'dan fazla dairenin olduğu sitede, binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayıldı.

Emniyet yetkilileri, yangının başladığı binada mahsur kalanlar olduğuna dair ihbarlar aldıklarını açıkladı.

Yangında 4 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer yangında, 1'i itfaiyeci 4 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yangından dolayı çevre yolların ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, itfaiye ekiplerinin, dış cephesi bambu iskelesiyle kaplı olan ve alevler içinde kalan dairelere müdahale ettiği görüldü.

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da, bu yangının şiddeti 1'inciden 4'üncü seviyeye yükseltildi.

Ekonomide para arzını belirleyen faktörlerEkonomide para arzını belirleyen faktörlerEkonomi
ABD’li Senatör Sanders: İsrail’e yapılan askeri destek kesilmeliABD’li Senatör Sanders: İsrail’e yapılan askeri destek kesilmeliDünya
Trump, Maduro ile görüşmeye yeşil ışık yaktıTrump, Maduro ile görüşmeye yeşil ışık yaktıDünya

 

Dünya
Tahran hava kirliliğinde alarm veriyor: Müzeler iki gün kapatılacak
Tahran hava kirliliğinde alarm veriyor: Müzeler iki gün kapatılacak
İsrail, Gazze’ye ilaç girişini durdurdu; eğlence ürünlerine izin verdi
İsrail, Gazze’ye ilaç girişini durdurdu; eğlence ürünlerine izin verdi
AB: Ukrayna'nın sınırları değiştirilemez ve ordusu kısıtlanamaz
AB: Ukrayna'nın sınırları değiştirilemez ve ordusu kısıtlanamaz
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri: Bir yılda 37'inci kez patladı (Video)
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri: Bir yılda 37'inci kez patladı
Avrupa, Rusya'nın dondurulan varlıklarını Ukrayna'ya kullandıracak mı?
Avrupa, Rusya'nın dondurulan varlıklarını Ukrayna'ya kullandıracak mı?
Suriye’nin İdlib kentinde şiddetli patlama!
Suriye’nin İdlib kentinde şiddetli patlama!