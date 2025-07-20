Hong Kong'da tayfun alarmı! Uçuşlar iptal edildi, okullar kapatıldı

“Wipha” tayfununa hazırlanan Hong Kong’da en yüksek alarm durumuna geçildi. Çin’in Hainan ve Guangdong eyaletlerinde de tayfun sebebiyle yüksek alarm durumu ilan edilirken Hong Kong’da yüzlerce uçuş iptal edildi ve okullar kapatıldı.

NTV'nin The Guardian gazetesinden aktardığına göre, Hong Kong hava durumu gözlemevi, “Wipha” tayfununun bugün yerel saatle 10.00 itibarıyla Hong Kong’un 60 kilometre güneydoğusunda olduğu bilgisini verdi. Hong Kong Adası’nın doğu kıyılarında da devasa dalgalar olduğu görüldü.

Rüzgarın hızı 118 kilometreyi aşacak

Gözlemevi “T10” düzeyinde kasırga uyarısı yaptı. Bu, gözlemevinin en yüksek uyarı seviyesi. Kurumdan yapılan açıklamada rüzgarların hızının saatte 118 kilometre ve üzerini görmesinin beklendiği ifade edildi. Gözlemevi, tayfunun Hong Kong’a büyük bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Çin’in iki eyaletinde acil durum

Kasırga gücündeki rüzgarların halihazırda Hong Kong’un güney kesimlerini etkisi altına aldığı ifade edilirken, Çin’in devlet haber ajansı Xinhua, Hainan ve Guangdong eyaletlerinin de yüksek alarm durumuna geçirildiğini aktardı.

Haftaya Vietnam'a ulaşacak

Gece saatlerinde tayfun gücüne ulaşan rüzgarlar, Macau ve Çin’in Zhuhai kentine doğru ilerliyor. Tayfunun bugün geç saatlerde Hong Kong kıyılarına ulaşarak batıya doğru hızla hareket etmesi, gelecek hafta ise Vietnam’a ulaşması bekleniyor.

500 uçuş iptal edildi

Hong Kong Havalimanı İdaresi’nden bir temsilci, pazar günü yaptığı açıklamada, hava koşulları sebebiyle 500 uçuşun iptal edildiğini, 400 uçağın ise uçuş takvimlerinin değiştirildiğini duyurdu. Hong Kong’daki yüzlerce kişi de hükümetin idaresindeki barınaklara sığındı. Yetkililerin 10’u aşkın ağaç devrilmesi vakası ve bir yaralı olduğunu açıkladığı Hong Kong’da bugün tüm okullarda ve bakım merkezlerindeki dersler askıya alındı. Yerel trenlerin ise hizmetleri sınırlandırıldı.

Hong Kong en son 2023 yılında Saola Süper Tayfunu dolayısıyla T10 düzeyinde bir uyarı yayınlamıştı.