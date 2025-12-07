Hong Kong'daki yangının perde arkası: Müteahhide temiz sicil verilmiş, cezalar gizlenmiş

Hong Kong’daki en az 156 kişinin hayatını kaybettiği en ölümcül yangınlardan birinde yok olan konut kompleksinin sakinlerine, yangından sorumlu tutulan yüklenicinin temiz bir güvenlik siciline sahip olduğu yönünde yanlış bilgi verildiği ortaya çıktı.

Söz konusu güvence, ev sahipleri birliği tarafından yenileme tekliflerini değerlendirmesi için görevlendirilen Will Power Architects’in hazırladığı bir PowerPoint sunumunda yer alıyordu.

Oysa altyapı denetim kurumunun kayıtlarına göre, Prestige Construction & Engineering Co. adlı yüklenici, işe alınmadan önceki yedi yıl içinde şehirdeki güvenlik düzenleyicisi tarafından bir düzineden fazla kez cezalandırılmıştı.

İhlaller arasında uygunsuz iskele kurulumu ve hatalı elektrik bağlantıları yer alıyordu.

Reuters'ın ulaştığı Çalışma Bakanlığı kayıtlarına göre, bu para cezaları 2016–2019 arasında iş güvenliği yasası kapsamındaki ihlaller nedeniyle verildi. Bu tür yargılamalar genellikle sulh mahkemelerinde yapılıyor.

Prestige’in, Will Power’ın tavsiyesiyle 42,4 milyon ABD doları tutarındaki yenileme ihalesini nasıl aldığına ve sonrasında artan maliyetler ile yangın riski konusunda ortaya çıkan endişelere ilişkin bu anlatı, 20'den fazla kişiyle yapılan görüşmelere ve inşaat ile düzenleyici kurum kayıtlarına dayanıyor.

Aralarında inşaat deneyimi olanların da bulunduğu sakinler, işçilerin şantiyede sigara içmesinden ve Prestige’in iskele gibi alanlarda yanıcı malzeme kullanmasından defalarca şikâyet etti. Firma sözleşmesinin iptali için girişimde bulundular ancak sonuç alamadılar.

Reuters, Will Power’ın ev sahipleri birliği için hazırladığı ve tarihi bulunmayan sunumda neden Prestige’in “Çalışma Bakanlığı tarafından hiç yargılanmadığı” ifadesine yer verdiğini belirleyemedi.

Haber ajansı ayrıca yüklenicinin bu ihlalleri Will Power’a bildirip bildirmediğini ya da cezaları itiraz edip etmediğini de doğrulayamadı; zira nihai yargı süreçleri tamamlanmadan cezalar kamuya açıklanmıyor.

Will Power ve Prestige, mühürlü ofislerine bırakılan telefonlara ve mektuplara yanıt vermedi. Firmaların avukat tutup tutmadığı veya soruşturmalara nasıl yanıt verdiği bilinmiyor; çünkü herhangi bir yasal başvuru yapılmış değil.

İnşaat sektörü uzmanlarına göre danışmanlar yüklenici tekliflerini incelemekle sorumlu. Yükleniciler ise talep edildiğinde güvenlik kayıtlarını yanlış beyan etmemek veya gizlememekle yükümlü.

İki firmanın çalışmaları, 26 Kasım’da Wang Fuk Court’ta meydana gelen ve en az 159 kişinin ölümüne yol açan, 1948'den bu yana şehirdeki en ölümcül yangın sonrası adam öldürme ve yolsuzluk soruşturmalarının odağında.

Yetkililer, Prestige’in iskelede enkazı tutmak için kullandığı koruyucu ağın yangın güvenliği standartlarını karşılamadığını, pencereleri korumak için kullanılan köpük panellerin ise yüksek derecede yanıcı olduğunu belirtiyor.

Çalışma Bakanlığı, yangından önce endişelerini ileten sakinlerine bu ağın güvenli olduğunun söylendiğini kabul etti.

Hong Kong’un başkan yardımcısı ise pazartesi günü yaptığı açıklamada yüklenicilerin, kaliteli malzemeyle düşük standartlı ürünü karıştırarak müfettişleri “kandırmaya çalıştığını” söyledi.

Soruşturmalar kapsamında Prestige’den en az üç yönetici ve Will Power’dan dört kişi gözaltına alındı. Kaç kişinin tutuklandığı tam olarak bilinmiyor ve henüz kimseye resmi suçlama yöneltilmedi.

Hong Kong yasaları gereği gözaltına alınan kişilerin isimleri açıklanmıyor.