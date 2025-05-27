Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe sürüklenen paraşütçü dondu!

Çin’de sıra dışı bir olayda, bir paraşütçü güçlü hava akımlarına kapılarak 8.5 kilometre irtifaya kadar yükseldi ve hayati tehlike atlattı. Cumartesi günü Qilian Dağları üzerinde gerçekleştirilen rutin bir paraşüt uçuşu sırasında, 3 bin metre yüksekten havalanan sporcu, nadir rastlanan "bulut emme" (cloud suck) fenomenine yakalanarak kontrolsüz şekilde gökyüzüne sürüklendi.





Uçakların uçtuğu yüksekliğe kadar çıktı

Paraşütçü kontrol edilemez şekilde yukarı çekilmeye başladı ve yolcu uçaklarının uçtuğu yüksekliğe kadar çıkarıldı. Bu korkunç deneyimi cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi başaran sporcu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede viral oldu.

Vücudu tamamen dondu

Yayınlanan görüntülerde paraşütçünün buzla kaplı halde paraşütüne tutunduğu, görünürlüğün neredeyse sıfır olduğu bulutların içinde sürüklendiği görülüyor. Oksijen maskesi olmadan nefes almaya çalışan sporcu, en yüksek noktada bulutların üzerinde sallanırken vücudu tamamen donmuş durumda. Hipoksi yaşamasına rağmen bayılmadı.

Oksijen seviyesi azaldı

"Sürekli telsizle konuşmaya devam ettim" diyen paraşütçü, sonunda paraşütünü kontrol ederek güvenli şekilde yere indi. Ellerinde ağır donmalar oluştu ancak hayati tehlike atlattı. 8.5 kilometre yükseklikte sıcaklık eksi 40 dereceye düşerken oksijen seviyesi hayati tehlike oluşturacak kadar azalıyor.

Deneyimli paraşütçü Ou olayı "gerçekten mucize" olarak nitelendirdi ve "çok az insan böyle yüksekliklerde hayatta kalabilir, zihinsel gücü inanılmazdı" dedi. Olay sonrası başlatılan araştırmada paraşütçünün uçuş izni almadığı, hava durumu raporunu göz ardı ettiği ve güvenlik kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.