Hristiyan Demokratlar, aşırı sağcı AfD ile çalışmaya açık

Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demotratlar'ın (CDU) lideri Friedrich Merz, eyalet yönetimi ve merkezi hükümet dışındaki yerel seviyelerde aşırı sağcı AfD ile birlikte çalışmaya açık olduklarını söyledi.

10 yıl önce kurulan AfD, göçmen karşıtı politikaları ile kamuoyu anketlerinde desteğini geçtiğimizi hafta 2 puan daha artırarak yüzde 22'ye kadar çıkardı. Anketler, CDU'ye desteğin ise 1 puan düşüşle yüzde 26'ye gerilediğini gösterdi.

ZDF'ye konuşan Merz, "Demokratik seçim sonuçlarını kabul etemiz gerekli. Eğer AfD üyesi biri belediye başkanı seçilir ise o kentte beediye başkanı ile çalışmanın yollarını aramamız doğal" dedi.

CDU, Avrupa Parlametosu ve eyalet parlamentolarında ise AfD ile işbirliği yapmayacak.