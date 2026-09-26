HSBC çalışanlarına bir darbe daha: Yıllardır ödenen dev bütçe sıfırlandı

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İngiltere merkezli bankacılık devi HSBC, mali disiplin politikaları çerçevesinde çalışanlarına sunduğu ayrıcalıklı paketleri yeniden şekillendiriyor. Şirket içi bilgilendirme metnine göre banka, Hong Kong'daki çalışanlarının iş ve sosyal yaşamlarında sıklıkla tercih ettiği özel üyelik kulüplerine katılım için sağlanan finansal katkıyı tamamen durduruyor.

Kulüp giriş ücretlerinin yarısını kapsayan teşvik durduruldu

Gelişmeye ilişkin detaylarda, HSBC'nin GCB4 ve üzeri kademelerdeki personeli için kulüplere giriş bedelinin yüzde 50'sini kapsayan ve 200 bin Hong Kong dolarına (yaklaşık 26 bin ABD doları) kadar ulaşan ödemeyi sonlandıracağı ifade edildi. İş dünyasında diplomatik bağlantılar ve ağ kurma amacıyla kritik rol üstlenen bu mekanlara yönelik katkı payının kesilmesi, kurum içi dönüşümün yeni bir aşaması olarak öne çıkıyor.

Hang Seng Bank entegrasyonu ve sağlık sigortalarına kaynak aktarımı

Kısıtlama adımının arkasında, bankanın bu yıl özel mülkiyetine geçirdiği Hang Seng Bank çalışanları ile HSBC personelinin yan haklarını uyumlaştırma hedefi yer alıyor. Yönetim tarafından aktarılan bilgilere göre, kulüpler ile okul ödeneklerinden elde edilen tasarruflar, çalışanların genel hayat ve sağlık sigortası imkanlarını güçlendirmek amacıyla fon kaynaklarına dönüştürülecek.

Üst üste gelen kısıntılar maliyet hedeflerinin parçası

Atılan son adım, dev finans kuruluşunun geçtiğimiz günlerde duyurduğu eğitim desteği kısıntısının hemen ardından geldi. Çocuk başına yıllık 38 bin dolara varan okul ücreti desteğini yeni katılan personel için durduran HSBC, CEO Georges Elhedery liderliğinde toplamda 2 milyar dolarlık tasarruf hedefine ulaşmayı planlıyor.