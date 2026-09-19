HSBC'den kemer sıkma hamlesi: Hong Kong'daki 38 bin dolarlık okul desteği kaldırılıyor

HSBC, Asya'daki en önemli finans merkezi olan Hong Kong'da uzun yıllardır sürdürdüğü en cömert çalışan ayrıcalıklarından birini askıya alıyor. Banka, bölgede yeni göreve başlayacak çalışanlar ile diğer ülkelerden Hong Kong'a transfer edilen personel için çocukların okul masraflarını karşılayan eğitim desteğini sonlandırma kararı aldı.

Yıllık 38 bin dolarlık destek kademeli olarak sınırlandırılıyor

Mevcut uygulamada direktör ve daha üst düzey pozisyonlardaki çalışanlar, çocuk başına yıllık 300.000 Hong Kong dolarına (yaklaşık 38.000 dolar) kadar okul ücreti sübvansiyonundan yararlanabiliyordu. Yeni alınan karara göre yerel olarak işe girenler ve dışarıdan atanan yeni yöneticiler bu haktan muaf tutulacak. Hâlihazırda bu yardımı alan mevcut çalışanlar ile 2026 yılı içerisinde çocuk sahibi olan personelin hakları ise korunmaya devam edecek.

Georges Elhedery yönetiminde geniş çaplı maliyet kısıntısı

Söz konusu kısıntı hamlesi, Georges Elhedery’nin 2024 yılında genel müdürlük (CEO) koltuğuna oturmasının ardından başlatılan kapsamlı maliyet azaltma ve yeniden yapılandırma programının bir devamı niteliğini taşıyor. Yeniden yapılandırma süreci dahilinde HSBC; hisse senedi sermaye piyasaları birimini, ABD ve Avrupa'daki birleşme ile satın alma (M&A) danışmanlığı faaliyetlerini kapatmış ve bazı pazarlardan tamamen çekilme kararı almıştı.

Bölgesel dengesizlikler ve yüksek okul maliyetleri

HSBC, Hong Kong merkezli Hang Seng Bankası'nı 14 milyar dolarlık bir operasyonla özel şirket haline getirme sürecini sürdürürken, Hang Seng bünyesindeki eş düzey kıdemli çalışanlara veya bankanın Londra merkezindeki personele benzer bir eğitim yardımı sağlanmıyordu. Karar, Hong Kong'da özel okul ücretlerinin zirve yaptığı bir dönemde geldi; zira kentteki American School'da son sınıflar için yıllık ücretler 242.700 Hong Kong dolarına, Chinese International School'da ise 350.000 Hong Kong dolarının üzerine çıkıyor. HSBC yetkilileri ise konuya ilişkin açıklamalarında, Hong Kong çalışanlarına piyasa koşullarıyla son derece rekabetçi ve kapsamlı bir toplam ücret paketi sunmayı sürdürdüklerini kaydetti.