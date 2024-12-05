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İddia: HTŞ liderliğindeki silahlı muhalifler Suriye'de Hama'ya girdi

Reuters, HTŞ'nin Suriye'de Hama'ya girdiğini iddia etti. Suriye ise, HTŞ'nin Hama kent merkezine girme girişiminin başarısız olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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İddia: HTŞ liderliğindeki silahlı muhalifler Suriye'de Hama'ya girdi
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Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı gruplar, 27 Kasım'dan bu yana Suriye'de Esad güçlerine yönelik saldırılarına devam ediyor. Reuters, HTŞ güçlerinin Hama'ya girdiğini iddia etti.

Suriye yalanladı

Suriye ise Reuters'ın haberini yalanladı. Suriye Devlet Medyası'nda yapılan açıklamada, "İsyancıların Hama kent merkezine girme girişimi başarısız" denildi.

Hama'nın stratejik önemi

Grupların, ayrıca Hama kent merkezini kuşatarak ikmal yollarını kesmek için kentin batı ve doğusundan güneye doğru ilerlemeye çalıştıkları belirtiliyor.

Hama, Halep, Humus ve Şam'ı birbirine bağlayan stratejik öneme sahip bir yol üzerinde bulunuyor.

Kontrol sağlanan köyler

Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışan grupların kontrol sağladığı köyler şunlar:

Pasif, Elcid, El-Kreyyım, Hamr, Suruc, Es-Sa'n, Şeyh Hilal, El-Mecdel, Tel Bicu, Soubin, Zor El-Nasiriye, Zor El-Mesalik, El-Hacame, Zor Ec-Cerabiyat, El-Naura, El-Mubarakat, Resm El-Bağl, Avveyce, El-Ayur ve Kasun Ec-Cebel.

Suriye Resmi Haber Ajansı, Suriye ordusunun ise Hama'da karşı saldırıya hazırlandığını duyururken, Hama kırsalında savunma hatlarının güçlendirildiği belirtildi.

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