HTŞ'den Rusya'ya güvenlik taahhüdü

Suriye'de 27 Kasım'da Esad güçleriyle rejim karşıtı silahlı grupların karşı karşıya gelmesiyle başlayan gerilim bu sabah muhaliflerin Şam'a girmesiyle son buldu. 13 yıllık iç savaşın ardından yeni dönemin başladığı Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi sona erdi. Muhaliflerin başkente girmesiyle Beşar Esad'ın Şam'ı terk ederek Rusya'ya sığındı.

Şam devlet televizyonundan açıklama yapan muhalifler, "Şam'ı özgürleştirdik, Esad rejimini devirdik" ifadelerini kullandı. Ayrıca tüm tutukluları serbest bıraktıklarını duyurdular. Suriye Milli Ordusu, "Şam artık Esad'sız" açıklamasında bulundu.

"HTŞ, Rus askeri üslerinin güvenliğini sağlayacak"

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Kremlin'den bir kaynak, Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı güçlerin, Suriye topraklarındaki Rus askeri üslerinin ve diplomatik misyonlarının güvenliğini garanti ettiğini belirtti.

Kaynak, Rus yetkililerinin, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) temsilcileriyle iletişimde olduğunu ve Rus askeri üsleri ile diplomatik misyonlarının güvenliğini sağlama taahhüdünde bulunduklarını ifade etti.