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HTŞ'nin lideri Colani: Yeni anayasa için diğer gruplarla görüşüyoruz

Suriye'de yönetimi ele geçiren HTŞ'nin lideri Colani, yeni anayasa için çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Haber Merkezi
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HTŞ'nin lideri Colani: Yeni anayasa için diğer gruplarla görüşüyoruz
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Suriye'de Şam'ı ele geçiren ve 61 yıllık Baas Partisi iktidarına son veren cihatçı HTŞ örgütünün lideri Ebu Muhammed el-Colani, NTV'den Gazeteci Kemal Öztürk'e açıklama yaptı. 

Yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşmeler yaptıklarını ifade eden Colani, Esad'ın yargılanması konusunda ileride müzeye dönüştürecekleri Sednaya Hapishanesi'nde delil topladıklarını da söyledi.

Öztürk, Colani'nin Türkiye'yle yakın ilişki kurmak istediklerini söylediğini aktardı.  

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