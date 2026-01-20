Hükümet harekete geçti: İngiltere'de 16 yaş altı için sosyal medya yasaklanacak mı?

İstişare kapsamında tam bir yasak, uygulama kullanım sürelerine sınır getirilmesi, dijital rıza yaşının yükseltilmesi ve "sonsuz kaydırma" gibi bağımlılık yapıcı özelliklerin kısıtlanması gibi tüm seçenekler değerlendirilecek.

Bakanlar, Aralık ayında 16 yaş altı yasağını başlatan Avustralya'yı ziyaret ederek yerindeki uygulamaları inceleyecek.

Siyasi baskı artıyor

Karar, aralarında Eğitim Seçim Komitesi Başkanı Helen Hayes'in de bulunduğu 60'tan fazla İşçi Partili milletvekilinin Başbakan Sir Keir Starmer'a gönderdiği açık mektubun ardından alındı. Milletvekilleri, çocukları "denetlenmeyen ve bağımlılık yapan platformların sonuçlarından" korumak için acil eylem çağrısında bulundu.

Cinayete kurban giden genç Brianna Ghey'in annesi Esther Ghey ve çocuklarını internetteki zararlı içerikler nedeniyle kaybeden diğer aileler de benzer bir yasağı destekliyor.

Okullarda cep telefonu denetimi

Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı (DSIT), çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili acil adımlar atılacağını açıkladı. Bu kapsamda:

Ofsted, okulların cep telefonu politikalarını ve bu politikaların ne kadar etkili uygulandığını denetleyecek.

5-16 yaş arası çocukların ebeveynleri için ekran süresi rehberi yayımlanacak.

Nisan ayında 5 yaş altı çocukların ebeveynlerine yönelik özel bir rehber sunulacak.

Lordlar Kamarası'nda kritik oylama

Hafta sonuna doğru Lordlar Kamarası, Çocukların Refahı ve Okullar Tasarısı'ndaki bir değişikliği oylayacak.

Eski Eğitim Bakanı Lord Nash tarafından sunulan ve Ulusal Eğitim Birliği (NEU) tarafından desteklenen bu değişiklik kabul edilirse, yasanın geçmesinden itibaren bir yıl içinde 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesi zorunlu hale gelecek.

Lord Nash, hükümetin istişare sürecinin sadece gecikmeye neden olduğunu savunarak, "Daha fazla geciktiğimiz her gün daha fazla çocuğu yüzüstü bırakıyoruz" dedi. Başbakan Starmer ise çocukların korunması konusunda "hiçbir seçeneğin masadan kaldırılmadığını" belirtti.