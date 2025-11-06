Hükümet kapanması uçuşları vurdu: ABD’de 40 havalimanında kısıtlamaya gidildi

Reuters’ın haberine göre, ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, yaptığı açıklamada, hükümetin kapanmasının rekor 36. gününe ulaşmasıyla birlikte hava trafik kontrolünün güvenlik endişelerini gerekçe göstererek 40 büyük ABD havalimanındaki uçuşlarda yüzde 10 oranında bir kesinti yapacağını söyledi.

Bu sert plan, havayollarını sadece 36 saat içinde uçuşlarında önemli kesintiler yapmaya zorladı ve yolcular, önümüzdeki günlerde hava yolculuğuyla ilgili endişelerini dile getirerek havayolu müşteri hizmetleri telefonlarına akın etti.

ABD’de hava trafiği sorunları devam ederse FAA ek önlemler alabilir. Kapanma, personel sıkıntısına, uçuş gecikmelerine ve güvenlik bekleme sürelerinin uzamasına neden oluyor. Havayolları, uçuş kesintileri nedeniyle uçuş programlarını ayarlamak için çabalıyor. FAA, uluslararası uçuşları kapasite azaltımından muaf tutuyor.