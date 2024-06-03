  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hükümet sözcüsü duyurdu: İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girmesi yasaklanacak
Takip Et

Hükümet sözcüsü duyurdu: İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girmesi yasaklanacak

Maldivler'de hükümet, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklamak için yasa değişikliğine gitme kararı aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hükümet sözcüsü duyurdu: İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girmesi yasaklanacak
Takip Et

Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdi.

Yasa değişikliğinin takibi ve denetlenmesi amacıyla alt komite kurulması da planlanıyor.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ise Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile bağış kampanyası başlatmaya ve bu konuda özel temsilci atamaya karar verdi.

Muizzu ayrıca, Filistin'e destek amacıyla ülke çapında "Maldivliler Filistin ile Dayanışma İçinde" adı altında miting düzenlemeye hazırlanıyor.

İki uçak havada çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybettiİki uçak havada çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybettiDünya

 

Prof. Dr. Görür'den kritik uyarı: Yarın depremde ne olur düşünemiyorum bileProf. Dr. Görür'den kritik uyarı: Yarın depremde ne olur düşünemiyorum bileGündem

 

Uzmanı yanıtladı: Mevduat faizlerindeki düşüş devam eder mi?Uzmanı yanıtladı: Mevduat faizlerindeki düşüş devam eder mi?Ekonomi

 