Hülya Gedik açıkladı: Türkiye–Polonya ticaretinde 15 milyar dolarlık yeni hedef

Türkiye ile Polonya arasında yaklaşık 600 yıllık diplomatik geçmiş bulunduğunu hatırlatan Gedik, bu güçlü tarihsel bağların günümüzde ekonomik ilişkiler açısından önemli bir güven zemini oluşturduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılı itibarıyla 12,51 milyar dolara ulaştığını belirten Gedik, bunun 6,48 milyar dolarının Türkiye’nin Polonya’ya ihracatından, 6,03 milyar dolarının ise Polonya’dan yapılan ithalattan oluştuğunu söyledi. Mevcut ticaret hacmini sürdürülebilir şekilde büyütmenin öncelikli hedefler arasında yer aldığını dile getiren Gedik, iki ülke iş dünyası arasında daha güçlü bir diyalog ve yeni yatırım fırsatları oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Otomotiv, kimya ve savunma sanayiinde iş birlikleri artırılacak

Ticaret hacmini 15 milyar dolara taşımak için özellikle otomotiv, kimya ve savunma sanayii gibi güçlü sektörlerde iş birliklerini artırmayı planladıklarını belirten Hülya Gedik Gedik, bu alanlarda ticareti destekleyecek anlaşmaların çoğalmasının önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Bu kapsamda DEİK Türkiye–Polonya İş Konseyi olarak ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen ilk organizasyonlardan biri olan Türkiye–Polonya Yuvarlak Masa Toplantısı’nın 17 Şubat 2026 tarihinde İstanbul’da düzenlendiğini belirten Gedik, toplantının Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki’nin ziyareti vesilesiyle gerçekleştirildiğini aktardı. Toplantıya Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang ve İstanbul Başkonsolosu Mirosław Stawski’nin de katıldığını ifade eden Gedik, etkinlikte iki ülke iş insanları arasında yatırım fırsatlarının ele alındığını söyledi.

Türkiye–Polonya ilişkilerini yalnızca ikili ticaret çerçevesinde değerlendirmediklerini vurgulayan DEİK Türkiye–Polonya İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik, Polonya’nın önemli aktörlerinden biri olduğu Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için de ticari diplomasi faaliyetleri yürüttüklerini ifade etti. Bu kapsamda DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK/Türkiye–Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ öncülüğünde iş dünyasının Avrupa Birliği perspektifine daha güçlü katkı sunmasını amaçlayan bir vizyon benimsediklerini söyledi. DEİK bünyesinde faaliyet gösteren 26 Avrupa Birliği üyesi ülke İş Konseyi başkanları tarafından AB liderlerine hitaben kaleme alınan açık mektubun Financial Times gazetesinde yayımlandığını da hatırlatan Gedik, önümüzdeki süreçte Avrupa kamuoyuna Türkiye–AB iş birliğinin önemini anlatmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Doğrudan yatırımlara ağırlık verilecek

Türkiye ile Polonya arasındaki tarihsel ilişkilerin ekonomik iş birliklerini kolaylaştırdığını ifade eden Gedik, iki ülkenin birbirini güvenilir ortak olarak gördüğünü belirtti. Özellikle savunma sanayii alanında son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Gedik, ASELSAN ve Baykar gibi Türk savunma sanayii şirketlerinin Polonya’daki faaliyetlerinin bu iş birliğinin önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi. NATO çerçevesinde gelişen ilişkilerin de savunma alanındaki iş birliklerini desteklediğini ifade etti.

Karşılıklı doğrudan yatırımların artırılması için bazı stratejik adımların atılması gerektiğine dikkat çeken Gedik, iki ülkedeki yatırım teşviklerinin uyumlu hale getirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca Polonya’da faaliyet gösterecek Türk yatırımcıların Avrupa Birliği fonlarına erişiminin kolaylaştırılmasının önemli fırsatlar yaratacağını ifade etti. Düzenli yatırım forumlarının düzenlenmesi, hukuki çerçevenin güçlendirilmesi ve bürokrasinin azaltılmasının yatırım ortamını daha cazip hale getireceğini dile getiren Gedik, bu çerçevede 2026 yılında karşılıklı yatırımlarda yüzde 20 artış sağlanmasının gerçekçi bir hedef olduğunu söyledi.

Polonya’daki yatırım ortamının Türk yatırımcılar için oldukça cazip olduğunu ifade eden Gedik, özellikle 2018 yılında yürürlüğe giren Polish Investment Zone sistemi sayesinde yatırımcılara önemli teşvikler sunulduğunu belirtti. Gelir vergisi muafiyetleri, emlak vergisi indirimleri ve Avrupa Birliği pazarına erişim gibi avantajların yatırım kararlarında belirleyici olduğunu dile getiren Gedik, özellikle Katowice Özel Ekonomik Bölgesi gibi bölgelerde mülk vergisi muafiyetlerinin yatırımcılarla müzakere edilebildiğini ifade etti.

Polonya’nın Avrupa Birliği içindeki güçlü konumunun Türk şirketleri için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Gedik, ülkenin tedarik zinciri ve üretim altyapısı açısından Orta Avrupa’nın önemli merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren küresel şirketlerin yan sanayi yatırımları için Polonya’yı tercih ettiğini ifade eden Gedik, Türk inşaat şirketlerinin de ülkede proje bazlı işlerde önemli fırsatlar yakalayabileceğini dile getirdi. Ayrıca Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşüm politikaları kapsamında sağlanan hibeler sayesinde Türk firmalarının rüzgâr ve güneş enerjisi projelerinde Polonya’da yer alabileceğini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin sürdürülebilir biçimde büyütülmesi için bazı yapısal adımların da önemli olduğuna dikkat çeken Gedik, özellikle Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1996 yılından bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği anlaşmasının günümüz ticaret koşullarına uyum sağlayacak şekilde güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra iş forumlarının artırılması, KOBİ’ler için eşleştirme programlarının düzenlenmesi ve tedarik zinciri entegrasyonunun güçlendirilmesinin ticareti daha da geliştireceğini söyledi. Yeşil ticaret standartlarının benimsenmesi, Orta Koridor’un geliştirilmesi ve iş gücünün yeni ekonomik koşullara uyum sağlayacak şekilde eğitilmesinin de önemli başlıklar arasında yer aldığını belirtti.

Önümüzdeki dönemde Türkiye–Polonya ticari ilişkilerinde özellikle yenilenebilir enerji, savunma sanayii ve lojistik alanlarının öne çıkmasını beklediklerini ifade eden Gedik, Polonya’nın enerji bağımsızlığını güçlendirme hedefi doğrultusunda rüzgâr, güneş ve hidrojen projelerinde yeni iş birliklerinin gündeme gelebileceğini söyledi. Bunun yanı sıra Orta Koridor kapsamında oluşturulacak transit merkezleri ve ortak üretim modellerinin iki ülke arasında daha güçlü bir tedarik zinciri kurulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Polonya’nın Avrupa Birliği içindeki konumunun Türk şirketleri için önemli stratejik avantajlar sunduğunu belirten Gedik, ülkenin Avrupa Birliği’nin altıncı büyük ekonomisi olduğunu hatırlattı. Coğrafi konumu ve gelişmiş altyapısı sayesinde Polonya’nın bölgesel bir üretim ve lojistik merkezi haline geldiğini belirten Gedik, Baltık Denizi limanları, Świnoujście LNG Terminali gibi enerji altyapıları ve Orta Avrupa demiryolu ağlarının tedarik zincirlerini hızlandırarak maliyetleri düşürdüğünü ifade etti. Gedik’e göre Polonya’da yapılacak yatırımlar, Türk şirketlerine yaklaşık 500 milyonluk Avrupa Birliği pazarına gümrüksüz erişim sağlayan önemli bir stratejik fırsat sunuyor.