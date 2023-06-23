Hunter Biden soruşturmasında ABD Adalet Bakanlığı suçlanıyor

ABD Gelir İdaresi (IRS) çalışanı Gary Shapley, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın vergi suçlarıyla ilgili "ciddi kanıtların" Adalet Bakanlığı yetkililerince ortadan kaldırıldığını iddia etti.

Shapley, ABD Kongresi'nde verdiği yazılı ifadesinde, Adalet Bakanlığı yetkililerinin Hunter Biden hakkındaki "soruşturmayı yavaşlattığını ve iddia edilen vergi suçlarının en ciddi kanıtlarını ortadan kaldırdığını" savundu.

Hunter Biden'ın 30 Temmuz 2017'de kendisine borcu olan Çinli bir işadamı ile WhatsApp üzerinden yaptığı yazışmalara ulaştıklarını kaydeden Shapley, söz konusu WhatsApp mesajında oğul Biden'ın "Burada babamla oturuyorum, verilen taahhüdün neden yerine getirilmediğini anlamak istiyoruz." ve "Kontrolden çıkmadan bunu şimdi çözmek istiyorum ve şimdi, bu gece anlamına geliyor." şeklinde ifadeler kullandığını belirtti.

Shapley, yazışmalarda geçen "baba" ve "koca adam" ifadelerinin görmezden gelindiğini kaydetti.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlara çağrıda bulunan Shapley, 5 yıllık soruşturma sırasında neler olduğunu tam olarak anlamaları için diğer tanıklarla görüşülmesi ve belgelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Biden, başkanlık yarışı döneminde oğlunun hiçbir ticari anlaşmasına karışmadığını iddia etmişti.

Hunter Biden vergi konusunda iki suçlamayı kabul etmişti

Hunter Biden, hafta başında 3 milyon dolardan fazla geliri üzerinden vergi ödemediği konusunda hakkındaki iki suçlamayı kabul etmişti.

Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki bir federal adliyede hakim karşısına çıkacak olan Hunter Biden, iki vergi suçlaması ve bir de yasa dışı silah bulundurma ile ilgili kendisine yöneltilen üç federal suçlama konusunda Adalet Bakanlığı ile anlaşmıştı.

Anlaşmaya, başta eski ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Cumhuriyetçiler tepki göstermiş, anlaşmanın "çifte standartlı bir adalet sistemini afişe ettiğini" savunmuştu.