Hürmüz açıldı, trafik kilitlendi: Yüzlerce gemi mahsur kaldı

ABD ile İran arasında varılan 2 haftalık ateşkes, Hürmüz Boğazı’nın açılma ihtimalini gündeme getirdi. Bloomberg'in haberine göre yaklaşık 800 gemi Körfez’de mahsur kalmış durumda bekliyor.

Kpler verilerine göre, Körfez’de mahsur kalan gemilerin 426’sı ham petrol ve temiz yakıt taşıyan tankerlerden oluşuyor. Ayrıca 34 LPG ve 19 LNG gemisi, geri kalan ise kuru yük ve konteyner gemileri olarak görünüyor.

Sigorta sektörü temsilcileri, iki haftalık pencere içinde bile hareketlerin kademeli başlayacağını öngörüyor.

Bu sabah itibarıyla gemiler Dubai ve Khor Fakkan çevresinde kümelenmiş halde bekliyor. Japonya Armatörler Birliği gibi sektör temsilcileri anlaşmanın detaylarını incelemeye başladı. Uzmanlar ise akışların hemen normale dönmeyeceğini, sigortacılar ve mürettebatın riskin gerçekten azaldığına ikna olması gerektiğini vurguluyor.