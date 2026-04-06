Hürmüz Boğazı için kritik hamle: İran ve ABD’ye ateşkes anlaşması sunuldu

Reuters Haber Ajansı'na göre, İran ve ABD yönetimlerine, bugün yürürlüğe girebilecek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açabilecek bir ateşkes anlaşması sunuldu. İlk anlaşma, Pakistan üzerinden elektronik olarak tamamlanacak bir mutabakat metni şeklinde hazırlanacak.

Kaynaklar, söz konusu teklifin önce ateşkes, ardından nihai bir anlaşmayı içerdiğini belirtti. Eğer planda anlaşma sağlanırsa derhal ateşkes sağlanacak, Hürmüz Boğazı tamamen açılacak ve nihai anlaşma 15-20 gün içinde imzalanacak.

Reuters'ın aktardığına göre; Pakistan tarafı, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile ayrı ayrı görüştü.

ABD merkezli Axios’un, konuya yakın dört kaynağa dayandırdığı haberine göre; ABD, İran ve bölgesel arabulucular 45 günlük bir ateşkes için temaslarını sürdürdüğü iddia edilmişti.

Türkiye, Mısır ve Pakistanlı arabulucular üzerinden temaslar sürdü

Kaynaklar, önümüzdeki 48 saat içinde anlaşmaya varılmasının zor göründüğünü ifade ederken, yürütülen girişimlerin çatışmanın daha fazla büyümesini engellemek adına son bir fırsat olarak değerlendirildiğini aktardı.

Kaynaklar, söz konusu müzakerelerin Türkiye, Mısır ve Pakistanlı arabulucular üzerinden ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasındaki mesajlaşmalar aracılığıyla sürdüğünü ifade etti.

"Anlaşma için son fırsat "

ABD ve İsrail'in, İran'ın enerji tesislerine yönelik kapsamlı bir bombardıman planının hazır olduğunu öne süren kaynaklar, Trump'ın Tahran yönetimine tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzatmasının anlaşma için son bir fırsat yaratmayı amaçladığı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, ayrıca görüşmeler için daha fazla zamana ihtiyaç duyulması halinde ateşkesin uzatılabileceğini kaydetti.

Arabulucuların taraflarla iki aşamalı bir anlaşmanın şartlarını görüştüğünü iddia eden kaynaklar, ilk aşamada 45 günlük bir ateşkes öngörüldüğünü ve bu süreçte kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütüleceğini aktardı.