Hürmüz Boğazı için kritik teklif: 60 gün ücretsiz geçiş masada

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Müzakere masasında bulunan yeni taslak, Hürmüz Boğazı'nı kullanan ticari gemilerden geçiş veya hizmet ücreti alınmamasını öngörüyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte deniz taşımacılığındaki akışın hızlanması ve boğazdaki ticaret trafiğinin yeniden normal seyrine dönmesi amaçlanıyor.

Taslak kapsamında boğaza giriş yapan gemilerin İran kıyılarına en yakın rotayı izlemesi ve geçişlerin Tahran’ın koordinasyonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Gemilerden geçiş ücreti alınmayabilir

Boğazdan çıkış yapacak gemilerin ise Umman kıyılarına en yakın güzergahı kullanması ve geçişlerin Maskat yönetimi tarafından koordine edilmesi öngörülüyor.

Geçiş ücretlerinin kaldırılması, ABD, İran ve arabulucu ülkeler arasında süren görüşmelerde en önemli anlaşmazlık başlıklarından birinin çözülmesini sağlayabilecek adım olarak değerlendiriliyor.

Taslağın onaylanması halinde tarafların, haziran ayında hazırlanan mutabakat çerçevesinde yeniden resmi müzakerelere başlaması ve 60 gün boyunca ücretsiz geçiş uygulamasını hayata geçirmesi planlanıyor.