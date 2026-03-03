Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Kapanma aylar sürebilir

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması ve nakliye hatlarına yönelik devam eden saldırıların en az dört hafta ile üç ay arasında sürmesi bekleniyor. Rabobank analistleri tarafından paylaşılan ve WSJ tarafından aktarılan bilgilere göre, petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) akışındaki kesintilerin daha uzun bir döneme yayılabileceği tahmin ediliyor.



Bölgedeki jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte Rabobank, Brent petrolü için fiyat öngörülerini yukarı yönlü revize etti. Daha önce 70 dolar bandının orta ve alt seviyelerinde tahmin edilen Brent petrolün varil fiyatının, ikinci ve üçüncü çeyrekte 85 dolara, dördüncü çeyrekte ise 81.50 dolara yükselmesi bekleniyor.



Banka ayrıca Avrupa doğal gaz piyasası için de beklentilerini güncelledi. Daha önce 31 Euro/MWh seviyelerinde öngörülen Avrupa TTF fiyatları için yeni tahminler; ikinci çeyrek için 50 Euro/MWh, üçüncü çeyrek için 48 Euro/MWh ve dördüncü çeyrek için 40 Euro/MWh olarak belirlendi.