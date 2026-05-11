Hürmüz Boğazı için kritik zirve: 40’tan fazla ülke bir araya geliyor

Orta Doğu'da gerilim devam ederken, onlarca ülke Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik askeri planları ele alacak.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Savunma Bakanı John Heale ve Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin liderliğinde 40'tan fazla ülkenin katılımıyla Hürmüz Boğazı'na ilişkin toplantı düzenleneceği belirtilerek, söz konusu toplantının çok uluslu misyonun ilk Savunma Bakanları Toplantısı olacağı aktarıldı.

Fransa ve İngiltere, Orta Doğu'ya uçak gemisi sevk ettiklerini duyurmuş, İran ise, İngiltere ve Fransa'yı Hürmüz Boğazı'na savaş gemileri göndermemeleri konusunda uyarmıştı. İngiltere ve Fransa, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak için çok uluslu bir görev gücü oluşturma çabalarına öncülük ediyor.