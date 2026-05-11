  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hürmüz Boğazı için kritik zirve: 40’tan fazla ülke bir araya geliyor
Takip Et

Hürmüz Boğazı için kritik zirve: 40’tan fazla ülke bir araya geliyor

İngiltere ve Fransa savunma bakanları liderliğinde 40'tan fazla ülkenin katılımıyla Hürmüz Boğazı'na ilişkin toplantı düzenlenecek.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hürmüz Boğazı için kritik zirve: 40’tan fazla ülke bir araya geliyor
Takip Et

Orta Doğu'da gerilim devam ederken, onlarca ülke Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik askeri planları ele alacak.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Savunma Bakanı John Heale ve Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin liderliğinde 40'tan fazla ülkenin katılımıyla Hürmüz Boğazı'na ilişkin toplantı düzenleneceği belirtilerek, söz konusu toplantının çok uluslu misyonun ilk Savunma Bakanları Toplantısı olacağı aktarıldı.

Fransa ve İngiltere, Orta Doğu'ya uçak gemisi sevk ettiklerini duyurmuş, İran ise, İngiltere ve Fransa'yı Hürmüz Boğazı'na savaş gemileri göndermemeleri konusunda uyarmıştı. İngiltere ve Fransa, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak için çok uluslu bir görev gücü oluşturma çabalarına öncülük ediyor.

Satışlar geriledi, zam rafa kalktı: En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! İşte model model fiyatlarSatışlar geriledi, zam rafa kalktı: En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! İşte model model fiyatlarEkonomi
Kurban Bayramı yaklaştı, pazar hareketlendi: Fiyatlar ne durumda?Kurban Bayramı yaklaştı, pazar hareketlendi: Fiyatlar ne durumda?Ekonomi
Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 11 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 11 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İBB’nin başvurusu sonuç verdi: Yerebatan Sarnıcı'nın tahliyesi durduİBB’nin başvurusu sonuç verdi: Yerebatan Sarnıcı'nın tahliyesi durduGündem

 