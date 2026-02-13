Hürmüz Boğazı kapatılabilir mi? Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

İki ülke arasındaki görüşmeler devam ediyor ancak Amerikan Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik İdaresi 9 Şubat'ta, ABD bayraklı ticari gemilerin İran karasularından mümkün olduğunca uzak durmaları yönünde bir uyarı yayımladı.

Bölgede daha önce gerilim arttığında, BBC'ye konuşan İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6'nın eski başkanı Sir Alex Younger, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, petrol fiyatı üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, açıkçası inanılmaz bir ekonomik sorun olurdu" demişti.

Hürmüz Boğazı'ndan ne kadar petrol taşınıyor?

Veri analiz firması Vortexa'ya göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen yıl, ortalama günde 20 milyon varilden fazla ham petrol, kondensat (genellikle doğal gazdan üretilen düşük yoğunluklu bir sıvı) ve yakıt geçti.

Bu, deniz yolları üzerinden taşınan yıllık yaklaşık 600 milyar dolarlık enerji ticaretine denk geliyor.

İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Irak ile birlikte ham petrolünün büyük kısmını, çoğu Asya'ya olmak üzere, Hürmüz Boğazı üzerinden ihraç ediyor.

Su yolundaki herhangi bir aksama, küresel petrol teslimatında önemli gecikmelere ve fiyatlar üzerinde anında zincirleme etkiye neden olabilir.

Ancak analistler, potansiyel olarak daha ciddi bir sonucun, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin artması olacağı uyarısında bulunuyor.

Hürmüz Boğazı ne kadar dar?

Hürmüz Boğazı, İran ve Umman arasında bir kanal. Giriş ve çıkış genişliği yaklaşık 50 km. Ortasındaki en dar noktasında ise bu genişlik yaklaşık 40 km.

Ancak boğaz, büyük gemiler için yalnızca orta kesiminde yeterince derin.

Denizcilik navigasyon haritaları, özellikle ağır petrol tankerleri için güvenli bir giriş şeridi, güvenli bir çıkış şeridi ve ikisi arasında bir tampon bölge belirler.

Toplamda, büyük gemiler sadece yaklaşık 10 km genişliğinde bir kanalda ilerlemek zorunda.

Tankerler Basra Körfezi'ne girerken, İran ve Arap ülkeleri arasında tartışmalı bölgeler olan Büyük ve Küçük Tunb adalarına yaklaşır.