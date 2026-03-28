Hürmüz Boğazı krizi nedeni ile Hindistan'da uzun tüp kuyrukları oluştu
Dünyanın en büyük likit petrol gazı (LPG) ithalatçılarından biri olan Hindistan, küresel petrol ve gaz piyasalarındaki dalgalanmaların ortasında, arz kesintileri ve mutfak gazına erişim konusunda sıkıntı yaşıyor.
Son dönemde LPG fiyatlarında yaşanan artışla birlikte, ev tipi tüp fiyatları yaklaşık 60 Hindistan Rupisi, ticari tüpler ise 100 Hindistan Rupisi’nin üzerinde zamlandı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad kentinde vatandaşlar, bir gaz acentesinin önünde boş sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüplerini doldurmak için uzun kuyruklar oluşturdu