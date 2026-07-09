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Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur kaldı

Uluslararası Denizcilik Örgütü Başkanı Arsenio Dominguez, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı çevresinde yaklaşık 6 bin denizcinin mahsur kaldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur kaldı
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ABD ile İran arasında yeniden alevlenen gerginliğin ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği neredeyse durma noktasına geldi.

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg News'in haberine göre, boğazı yalnızca Körfez'den ayrılan ABD tarafından onaylanmış bir tanker ile İran bayraklı bir konteyner gemisi geçti.

"Hiçbir denizci, işini yaptığı için hayatını riske atmak zorunda kalmamalıdır"

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Başkanı Arsenio Dominguez son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıların ardından Hürmüz Boğazı çevresinde yaklaşık 6 bin denizcinin mahsur kaldığını söyledi.

Dominguez, "Bu pervasız saldırılar, masum denizcileri bir kez daha ciddi tehlikeyle karşı karşıya bıraktı. Hiçbir denizci, yalnızca işini yaptığı için hayatını riske atmak zorunda kalmamalıdır. Rakamların arkasında bu çatışmanın insani bedelini ödemeye devam eden denizciler ve bazı durumlarda onların aileleri bulunuyor" dedi.

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