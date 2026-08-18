Hürmüz Boğazı'nda bir gemi vuruldu, mürettebat arasında kayıp var

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UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin makine dairesine bilinmeyen bir cismin isabet ettiği bildirildi.

Mürettebattan kayıplar olduğunu aktaran UKMTO, gemide bulunan mürettebattan diğer kişilerin de Umman Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarılmakta olduğunu aktardı.

Yetkililerin olayın boyutlarını incelemekte olduğu belirtildi.