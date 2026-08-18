  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hürmüz Boğazı'nda bir gemi vuruldu, mürettebat arasında kayıp var
Takip Et

Hürmüz Boğazı'nda bir gemi vuruldu, mürettebat arasında kayıp var

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Hürmüz Boğazı'nda bir gemi vuruldu, mürettebat arasında kayıp var
Takip Et

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin makine dairesine bilinmeyen bir cismin isabet ettiği bildirildi.

Mürettebattan kayıplar olduğunu aktaran UKMTO, gemide bulunan mürettebattan diğer kişilerin de Umman Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarılmakta olduğunu aktardı.

Yetkililerin olayın boyutlarını incelemekte olduğu belirtildi.

İsrail, Suriye'nin İdlib ilindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı vurduİsrail, Suriye'nin İdlib ilindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı vurduDünya
Orta Doğu gerilimi petrol fiyatlarını yukarı taşıdıOrta Doğu gerilimi petrol fiyatlarını yukarı taşıdıEnerji
Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarMevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 18 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 18 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi