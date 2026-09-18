Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri vuruldu
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı ve türü bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.
AA
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UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin vurulduğu bildirildi. Vurulan tankerde yangın çıktığı, yangının daha sonra söndürüldüğü ve mürettebattan yaralanan ya da ölen olmadığı ifade edildi.
Saldırı sonucunda çevresel etki bildirilmediği ve yetkililerin olayın boyutlarını incelediği belirtildi.