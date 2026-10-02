Hürmüz Boğazı’nda bir tanker daha hedef oldu: İlk bilgiler geldi

Hürmüz Boğazı’nda seyir halindeki bir petrol tankeri, kaynağı henüz belirlenemeyen mühimmatın isabet etmesi sonucu vuruldu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), olayla ilgili üçüncü bir kaynaktan ihbar aldığını duyurdu. Kurumun açıklamasına göre tanker, boğazdan geçiş yaptığı sırada mühimmatın hedefi oldu.

Gemide yangın çıktı

Vurulmanın ardından tankerde yangın çıktığı bildirildi. Olayda gemi mürettebatından herhangi bir kişinin hayatını kaybetmediği veya yaralanmadığı açıklandı. Tankerde meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Olayın kaynağı araştırılıyor

UKMTO, mühimmatın kaynağının henüz belirlenemediğini bildirdi. Olayın nasıl gerçekleştiği ve sorumluluğun kime ait olduğu konusunda incelemelerin sürdüğü belirtildi. Yetkililer ayrıca olayın çevre üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını da araştırıyor.

Hürmüz’de tanker trafiği yeniden gündemde

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan son olay, stratejik su yolundaki gemi güvenliğini yeniden gündeme getirdi. UKMTO'nun bildirdiği olayla ilgili incelemeler sürerken, tankerdeki yangının ve çevresel etkinin boyutuna ilişkin yeni bilgilerin araştırma sonucunda netleşmesi bekleniyor.