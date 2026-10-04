Hürmüz Boğazı'nda bir tanker kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları'ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğu ve tankerin makine dairesinde hasar meydana geldiği ihbarının alındığı belirtildi.

Mürettebatın güvende olduğu aktarılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir çevre tehdidinin de bulunmadığı kaydedildi.

Yetkililerin olayı araştırdığı bildirildi.​​​​​​​