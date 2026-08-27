Hürmüz Boğazı'nda bir tanker vuruldu
Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla hedef alındığı bildirildi.
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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin vurulduğunu açıkladı. Kaynağı bilinmeyen mühimmatın isabet ettiği tankerde yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, yangının söndürüldüğü ve mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.