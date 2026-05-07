Hürmüz Boğazı’nda Çinli bir petrol tankeri saldırıya uğradı

İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini sürdürdüğü bir dönemde, bir Çinli petrol tankerine yönelik saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi. Çinli medya grubu Caixin, 4 Mayıs Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Al Jeer Limanı açıklarında, Hürmüz Boğazı girişinde bir Çin petrol tankerinin ilk kez saldırıya uğradığını aktardı.

Caixin’e göre; Çinli şirket "CHINA OWNER & CREW"a ait geminin güvertesinde yangın çıktı. İsmi açıklanmayan bir kaynak, olayın "psikolojik olarak kabul edilmesinin çok zor" olduğunu söyledi.