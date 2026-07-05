Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik: En az 8 gemi 'U' dönüşü yaptı

Hürmüz Boğazı’nda Umman kıyısı boyunca ilerleyen gemi trafiği bugün sınırlı seviyeye geriledi. Bu gelişme, bir gün önce aynı güzergahı kullanarak çıkış yapmaya çalışan bazı gemilerin keskin dönüşler yapmasının ardından geldi.

Dün rota değiştiren tankerlerinden birinin yeniden geçiş denemesi yaptığı ve Umman’ın Musandam Yarımadası’nın ucunu geçtiği görüldü. Bloomberg'in haberine göre, daha önce aynı güzergahı kullanan bir başka ürün tankeri ise geçiş niyetini açık şekilde bildirerek boğazdan geçti ve şu anda Umman Körfezi’nde konum yayını yapıyor.

Bazı gemilerin ise geçişlerini karanlıkta yaptığı belirtiliyor. Bir Suezmax tipi ham petrol tankeri, dün son olarak Basra Körfezi içinde sinyal verdikten sonra Umman Körfezi’nde görüldü.

En az 8 gemi U dönüşü yaptı

Cuma ve cumartesi günleri Hürmüz Boğazı’nda Umman güzergahını kullanan en az 8 geminin U dönüşü yaptığı görüldü. Bu gemilerden 4’ü daha sonra kuzeye, İran güzergahına doğru yönelerek boğazdan çıktı.

Keskin dönüşlerin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İran ise gemilerin boğazdan yalnızca kendisinin belirlediği ve yetkilendirdiği rota üzerinden geçmesi gerektiğini defalarca dile getirdi. Denizcilik irtibat gruplarından da ani dönüşlere ilişkin henüz bir değerlendirme gelmedi.

Kpler verilerine göre cumartesi günü Hürmüz Boğazı’ndan her iki yönde toplam 19 gemi geçti. Ancak bu gemilerden yalnızca biri Umman kıyısı boyunca boğaza giriş yaptığını açık şekilde bildirdi. Cuma günü aynı güzergahı kullanan gemi sayısı 13 olarak kaydedilmişti.

Söz konusu sayım yalnızca gözlemlenen geçişleri kapsıyor. Transponderları kapalı şekilde yapılan ve sonradan doğrulanan “karanlık geçişler” nedeniyle rakamların değişebileceği belirtiliyor.

İran'ın müdahalesi Hürmüz'de riskleri artırdı

Savaşın büyük bölümünde, Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi’nden çıkmaya çalışan bazı gemiler, İran güçlerinden telsiz üzerinden uyarı aldıklarını bildirdi. Bu uyarılarda gemilere, Tahran’dan izin almadan ilerlememeleri gerektiği iletildi. İran, ilerleyen bazı gemilere ateş açtı.

Tanker şirketleri ise Hürmüz Boğazı’ndaki dur-kalk niteliğindeki yeniden açılma sürecinde riskleri yönetmeye çalışıyor. Dar su yolundan geçiş riskinin tanker şirketleri tarafından ne ölçüde üstlenileceği, dört aylık tarihi krizin ardından toparlanmaya çalışan petrol piyasasında normalleşme açısından kritik önem taşıyor.