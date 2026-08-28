Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği 10 günlük ortalamanın altına düştü
Belçika merkezli gemi takip şirketi Kpler’ın verilerine göre Hürmüz Boğazı’ndan dün yalnızca 7 ticari gemi geçiş yaparken, geçiş sayısı 10 günlük ortalamanın altında kaldı.
İran ile ABD arasında 28 Şubat’ta başlayan savaş ve devam eden gerilim Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiği üzerindeki baskıyı giderek artırdı.
İran’ın boğazdan geçişlere izin vermemesiyle birlikte dünyanın en kritik enerji güzergahlarından biri olan Hürmüz’de tanker trafiği ciddi ölçüde yavaşladı.
Belçika merkezli gemi takip şirketi Kpler, dün (perşembe) Hürmüz Boğazı’ndan yalnızca 7 ticari geminin geçiş yaptığını belirtti. Verilere göre bu sayı 10 günlük ortalama olan günlük 15 geçiş sayısının çok altında kaldı. Tankerlerden 4'ünün boğazdan çıktığı, 3'ünün ise boğaza girdiği aktarıldı.