Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği ciddi şekilde azaldı

Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişleri hafta sonundan bu yana son derece sınırlı kaldı. Gemi takip ve istihbarat şirketleri Windward ve Kpler’e göre, son yedi günlük ortalama geçiş sayısı günde yaklaşık 2 seviyesinde bulunurken, barış döneminde bu sayı günde 100’ün üzerinde gerçekleşiyordu.

Denizcilik aracı kurumları Clarksons ve Braemar’ın verilerine göre, şu anda Basra Körfezi’nde yaklaşık 1.100 gemi beklemede bulunuyor. Windward, ABD ve İsrail’in şubat sonundaki saldırılarının ardından Basra Körfezi’nde toplam 20 geminin hedef alındığını bildirdi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi ise bölgede 17 saldırı bildirimi ve 4 şüpheli faaliyet raporu kaydetti.

Windward’ın araştırma notunda, hedef alınan gemilerin yaklaşık %45’inin Birleşik Arap Emirlikleri limanlarına uğradığı, %20’sinin ise son dönemde Irak liman çağrısı yaptığı belirtildi. Şirket, Körfez limanlarına uğrayan gemilerin tehdit ortamına girdikten sonra daha yüksek riskle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Boğazdan en son geçen süper tanker, yaptırımlı Nora oldu. Gemi, 7 Mart’ta Harg Adası’ndan 2 milyon varil yükledi ve şu anda Ningbo, Çin’e doğru seyrediyor. Gemi, ocak ayından bu yana İran, Komor Adaları ve Guyana bayraklarını kullandı. Çin’in, İran petrolünü indirimli fiyatla taşımak için "karanlık filo" olarak bilinen gemileri rutin şekilde kullandığı belirtiliyor.