Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği sert düştü: Günlük geçiş 4’e geriledi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinde dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Emtia yüklü gemilerin geçiş sayısının dün 4’e kadar gerilediği belirtildi.

Son 10 günlük verilere göre Boğaz’dan günde ortalama 15 emtia yüklü gemi geçerken, dün kaydedilen rakam bu ortalamanın yaklaşık dörtte birine düştü. Söz konusu gerileme, bölgedeki deniz trafiğinin önemli ölçüde yavaşladığına işaret etti.

Küresel enerji ticareti açısından kritik güzergahlardan biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi hareketliliğinin azalması, petrol ve diğer emtia taşımacılığı açısından da yakından takip ediliyor.

Bölgede gerginlik zirvede

Boğaz'da gerginlik eylülün ilk haftasında yeniden tırmandı. Şubat sonunda başlayan savaş, 6 ayın dolmasının ardından geçen hafta sonu ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılarıyla sürdü.

Hürmüz Boğazı'nda her iki taraf da tam kontrolün kendisinde olduğunu iddia ederken saldırıya uğrayan bir haftada saldırıya uğradığı bildirilen gemi sayısı ise en az 3 oldu.