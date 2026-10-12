Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor: Bir tanker mühimmatla vuruldu

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları'ndan (UKMTO) yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan gemideki mürettebatın güvende olduğu belirtilirken, olayın çevresel bir etkiye yol açıp açmadığının henüz netleşmediği ifade edildi.

Yetkililerin olaya ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi. Bölgedeki seyir halindeki gemilere dikkatli olmaları ve her türlü şüpheli faaliyeti derhal UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan üçüncü bir süper tankerin bu sabah hedef alındığını duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu, dün yaptığı açıklamada da boğazdan geçmeye çalışan bir başka süper tankerin deniz mayınına çarptığını, patlama nedeniyle geminin makine dairesinde hasar meydana geldiğini bildirmişti.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını ilan etmiş; belirlenen rotaların dışına çıkan ve izin almadan bölgeden geçen gemileri hedef alacağı yönünde tehditte bulunmuştu.