Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor: Fransız gemi saldırıya uğradı

Fransız deniz taşımacılığı ve lojistik şirketi CMA CGM, bünyesindeki “San Antonio” adlı geminin dün boğaz geçişi sırasında saldırıya uğradığını açıkladı. Şirket, olayda mürettebattan yaralananlar olduğunu ve gemide ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Mürettebat yaralandı

CMA CGM tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırının şiddetine dair acı detaylar paylaşıldı. Gemiye yönelik müdahale sonucunda mürettebat arasında yaralananlar olduğu ve gemide maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Yaralı denizcilerin acil bir operasyonla gemiden tahliye edildiği ve tıbbi bakım altına alındığı belirtildi. Şirket, personelin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktardı.

İran ile ABD arasındaki Hürmüz Boğazı merkezli karşılıklı hamleler, bölgeyi sivil gemiler için adeta bir barut fıçısına çevirdi. "San Antonio" saldırısı, Hürmüz’deki güvenliğin tamamen ortadan kalktığına dair endişeleri artırırken, Fransız yetkililer olayın faili ve saldırının biçimi hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.