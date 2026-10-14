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Hürmüz Boğazı’nda konteyner gemisi mayına çarparak battı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda yasaklı ve tehlikeli bir güzergâhı kullanmaya çalışan konteyner gemisinin mayına çarparak battığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Hürmüz Boğazı’nda konteyner gemisi mayına çarparak battı
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Hürmüz Boğazı’nda konteyner gemisi battı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda izin verilmeyen ve son derece tehlikeli bir rotadan geçmeye çalışan konteyner gemisinin mayına çarptığını ve gemide yangın çıktığını aktardı. Devrim Muhafızları, 2 bin 500’den fazla konteyner taşıyan geminin sabah saatlerinde battığını bildirdi. Devrim Muhafızları, geminin adı ve bandırası hakkında bilgi vermedi.

Devrim Muhafızları, denize düşen konteynerler nedeniyle diğer gemilere uyarıca bulunarak, konteynerler ile çarpışmayı önlemek için bölgede seyir sırasında azami dikkat ve tedbir alınmasını istedi.

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