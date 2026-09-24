Hürmüz Boğazı’nda LNG hareketliliği: Katar’ın sevkiyatları yeniden artışa geçti

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Katar, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşımacılığında kritik bir koridor olan Hürmüz Boğazı’ndaki tanker hareketliliğini iki ayı aşkın sürenin en yüksek düzeyine çıkardı. Gemi takip sistemlerinden elde edilen veriler, sevkiyatlarda belirgin bir ivmelenme yaşandığını ortaya koydu.

İki yönlü gemi hareketliliği tespit edildi

Derlenen verilere göre, geçtiğimiz hafta en az iki yüklü tanker Hürmüz Boğazı’ndan dışarı doğru yol alırken, en az iki gemi de karşı yönde hareket ederek Basra Körfezi’ne giriş yaptı. Çıkış yapan tankerlerden birinin rotasının Hindistan’ın batı kıyıları olduğu belirlendi.

Sinyal parazitleri konum tespitini zorlaştırıyor

Boğaz’dan geçiş sağlayan dört tankere ait sinyallerin anlık olarak alınamadığı bildirildi. Bölgede sıklıkla karşılaşılan sinyal bozma ve parazit yayma uygulamaları sebebiyle deniz taşıtlarının kesin lokasyonlarını belirlemenin güçleştiği ifade edildi.

Temmuz ayındaki duraksamanın ardından en istikrarlı artış

Söz konusu sevkiyatlar, Temmuz ayı başında Katar’a ait bir tankere düzenlenen saldırı sonrasında sevkiyatların durma noktasına gelmesinden bu yana kaydedilen en istikrarlı artış olarak öne çıkıyor. Çatışma süreçleri öncesinde küresel LNG arzının yaklaşık beşte birinin sağlandığı rotada, yaşanan saldırılar nedeniyle geçiş güvenliği ciddi şekilde azalmıştı.

Kış öncesi küresel gaz arzına kritik destek

Mevcut gemi trafiği, günde yaklaşık üç LNG tankerinin geçtiği kriz öncesi dönem rakamlarının gerisinde kalmayı sürdürüyor. Buna karşın sevkiyatlardaki her türlü yükseliş, kış mevsimi öncesinde artan taleple birlikte 2022'den bu yana en yüksek seviyeleri gören Avrupa ve Asya doğalgaz piyasalarındaki arz baskısını hafifletme potansiyeli taşıyor.