Hürmüz Boğazı’nda petrol tankeri mayına çarptı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki bölgede petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu patlama ve makine dairesinde yangın meydana geldiği belirtildi.

İran'ın belirlediği kuralları ihlal ettiği öne sürülen geminin, hareket ettiği noktadan itibaren tüm konum belirleme ve navigasyon sistemlerini kapattığı, boğazın kurallarını dikkate almadan güneydeki izinsiz rotadan geçmeye çalışırken bu kazanın meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde seyreden gemilerin navigasyon ve tanımlama sistemlerini kapatmaları halinde sert ve kararlı şekilde müdahalede bulunulacağı kaydedildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da yeniden saldırılarına başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, İran'ın belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.