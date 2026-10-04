Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerinde patlama
Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi. Dün de bir tanker hedef alınmıştı.
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Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiği ve güvenliğine ilişkin gerilim sürerken, bölgede yeni bir gelişme yaşandı.
İran devlet televizyonu IRIB, Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerinde patlama meydana geldiğini bildirdi. Haberde, "ihlalde bulunduğu" belirtilen tankerin boğaza girdiği sırada takip sistemini kapattığı aktarıldı.