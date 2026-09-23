Hürmüz Boğazı'nda sular durulmuyor: El koydukları yabancı gemileri satacaklar
İran Yargı Erki, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İsrail bağlantılı oldukları gerekçesiyle el konulan yabancı gemilerin icra kanalıyla satılacağını açıkladı. Elde edilecek gelirlerin bölgesel zararların tazmininde kullanılacağı belirtildi.
İran, stratejik deniz yollarında alıkoyduğu yabancı ticari gemiler ve tankerlerle ilgili yeni bir hukuki süreç başlattı. İran Yargı Erki tarafından yapılan resmi duyuruda, ABD ve İsrail ile ilişiği tespit edilerek el konulan araçların ihaleyle satılacağı bildirildi.
Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemiler hedefte
Karar, özellikle uluslararası petrol taşımacılığının kilit noktaları arasında yer alan Hürmüz Boğazı ile Basra Körfezi'nde durdurulan gemileri kapsıyor. Tescil kayıtları ve mülkiyet bağları incelenen deniz taşıtlarının satış süreçlerinin yargı denetiminde yürütüleceği aktarıldı.
Satış gelirleri tazminat hesabına aktarılacak
İcra ve ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlardan sağlanacak finansal kaynağın akıbeti de netleşti. Yetkililer, elde edilecek gelirin İran'ın uğradığı maddi kayıpların ve bölgesel zararların karşılanması amacıyla kullanılacağını kaydetti.